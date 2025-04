Avellino+Welfare: l’impegno dell’amministrazione per una città sempre più inclusiva

“Avellino + Welfare è la sintesi perfetta del nostro impegno continuo, volto a trasformare il capoluogo sempre più nella città dell’inclusione. Attraverso sei aree di pertinenza, dal welfare d’accesso ai minori, dalla famiglia alla disabilità, dagli anziani alla violenza di genere, Avellino compie un vero e proprio cambio di passo nell’erogazione dei servizi ai cittadini”. Lo ha affermato questa mattina la sindaca Laura Nargi in conferenza stampa insieme all’assessora alle Politiche Sociali Jessica Tomasetta e al direttore dell’azienda consortile Rodolfo De Rosa.

“Lo avevamo promesso a tutti gli avellinesi che avremmo fatto dell’inclusione sociale una delle priorità di questa amministrazione e oggi lo rendiamo plasticamente con una brochure di tutti i servizi che offriamo alla nostra comunità per lasciare indietro nessuno” ha continuato la fascia tricolore. “Welfare d’Accesso – Minori – Famiglia – Disabilità – Anziani – Violenza di genere. Tutto questo è Avellino + Welfare, un programma in sei aree di competenza per declinare al meglio servizi efficaci e puntuali per ogni cittadino L’efficienza di un’amministrazione comunale si misura anche e soprattutto nella qualità dell’assistenza che è in grado di offrire a chi necessità di un aiuto. E in questo Avellino ha fatto un decisivo passo in avanti. Il Comune di Avellino, anche attraverso l’Azienda consortile e le tante sinergie attivate con il privato e con le associazioni che operano sul territorio, ha costruito una vera e propria rete dell’assistenza, che fa fronte ad una domanda sempre crescente di aiuto e che soddisfa le necessità e i bisogni di tutti. In questo modo rendiamo Avellino, la città dell’inclusione” ha concluso Nargi.