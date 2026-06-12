Un messaggio forte a sostegno della legalità e degli amministratori locali impegnati quotidianamente sui territori. È quello lanciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che nel pomeriggio di oggi ha partecipato a Montefredane all’inaugurazione del Parco Giochi della Legalità “Paolo Emanuele Borsellino”, realizzato grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo per la promozione della legalità e il sostegno agli amministratori locali vittime di atti intimidatori. Con il Capo del Viminale il Prefetto Rossana Riflesso e il sindaco di Montefredane Ciro Aquino.

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“Questo intervento è anche una forma di ristoro rispetto agli atti di intimidazione subiti dagli amministratori territoriali – ha spiegato Piantedosi – oltre ad avere un alto valore simbolico per l’intitolazione a Paolo Borsellino”. Il ministro ha quindi ribadito l’attenzione del Viminale verso un fenomeno che continua a preoccupare le istituzioni. “Al Ministero dell’Interno abbiamo istituito un osservatorio contro gli atti di intimidazione a danno degli amministratori territoriali. Esiste purtroppo questa piaga fatta di minacce e, in alcuni casi, di vere e proprie violenze nei confronti di chi rappresenta la prima frontiera dello Stato sul territorio. Nel 90 per cento dei casi questo rapporto con i cittadini è un valore positivo, ma ci sono situazioni in cui si trasforma in un fattore di rischio. Per questo dobbiamo essere vicini agli amministratori locali, che rappresentano l’avamposto dello Stato nelle comunità”.

A chi gli chiede di un suo futuro impegno politico in Irpinia, Piantedosi risponde: “Non so se ci sarà un mio futuro impegno politico in questa terra, ma non è necessario. Sono un rappresentante delle istituzioni e ho avuto la fortuna di servire lo Stato da prefetto e oggi da ministro. Se dovesse esserci l’opportunità di fare qualcosa di utile per la mia terra, lo farò sempre senza tirarmi indietro”.

Tra i temi affrontati anche la vertenza dell’ex Isochimica: “So che la Prefettura sta seguendo la vicenda e ne volevo parlare con il prefetto. Si tratta di una problematica complessa che riguarda sia il giusto indennizzo per chi potrebbe aver subito conseguenze da quella situazione, sia la necessità di completare il percorso di bonifica del sito. Anche su questo cercherò di impegnarmi in qualche modo”.

Infine, da noto tifoso biancoverde, il ministro ha commentato l’arrivo di Alessandro Nesta sulla panchina dell’Avellino. “Nesta è un campione del mondo, è arrivato con grande entusiasmo e siamo tutti molto fiduciosi che possa fare bene” ha dichiarato.