Fatta la Giunta Pizza, ecco chi rientra in Consiglio comunale

Con la definizione della squadra di governo prende forma il nuovo corso amministrativo guidato dal sindaco Nello Pizza. La fascia tricolore ha deciso di trattenere per sé le deleghe all’Urbanistica, Pianificazione e governo del territorio, Partecipate, Area Vasta e valorizzazione delle grandi strutture sportive cittadine, dallo stadio al palazzetto fino alla piscina comunale.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato ad Anna D’Aliasi (Movimento 5 Stelle), che seguirà le Politiche ambientali ed energetiche e la Transizione ecologica.

Nella squadra di governo figurano inoltre in quota Pd Ettore Iacovacci, assessore con deleghe ad Annona, Attività produttive, Sviluppo commerciale e artigianale, Polizia municipale, Mobilità e Trasporto pubblico, Personale e Patrimonio; Enza Ambrosone ai Lavori pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione; Luca Cipriano alla Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello sport, Strutture culturali e Politiche giovanili.

Completano l’esecutivo Elvira Matarazzo agli Affari generali, Contenzioso, Trasparenza e Pari opportunità; Rosalia Iandiorio al Bilancio, Programmazione finanziaria e Tributi; Giuseppe Giacobbe alla Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali e Protezione civile; Giancarlo Giordano (Sinistra Italiana) alle Politiche dell’abitare, Cura dei quartieri, Sicurezza urbana, Partecipazione civica e Tutela degli animali; Sergio Trezza (Casa Riformista) ai Servizi sociali, Contrasto alla povertà, Politiche per anziani, disabilità, famiglia, inclusione e volontariato.

Con le promozioni in Giunta si apre ora il capitolo relativo alla composizione definitiva del Consiglio comunale. Per il Partito Democratico sono pronti a fare il loro ingresso tra i banchi di maggioranza Nando Romano, Modestino Verrengia e Ciriaco Morano. Per la lista “Stiamo con Nello Pizza” entrerà Rita Iannaccone, mentre per Casa Riformista il posto lasciato libero in Aula sarà occupato da Michele Lombardi.

Dopo la proclamazione, il primo Consiglio comunale della nuova consiliatura dovrebbe essere convocato entro la fine del mese di giugno.