Autostazione e movida, scattano serrati controlli della Polizia: fioccano verbali e sequestri

AVELLINO- Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Avellino, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani in questo periodo di conclusione dell’anno scolastico..Nel corso delle attività sono stati elevati 15 verbali per violazioni al Codice della Strada, dinanzi all’ingresso dell’Air Campania, nei confronti di conducenti che hanno transitato e sostato in questa area soggetta a divieto di transito. Nella medesima area è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo un motociclo condotto da un giovane che effettuava condotte pericolose..Nel corso di ulteriori controlli è stato sanzionato il conducente di un’autovettura sportiva per guida pericolosa e manovre non consentite effettuate in un’area aperta al pubblico. Nello stesso contesto operativo è stata sequestrata una motocicletta condotta da un uomo privo di idoneo titolo abilitativo alla guida del mezzo e sprovvisto della prescritta copertura assicurativa..L’attività di vigilanza ha interessato anche le zone prossime agli esercizi commerciali e ai principali punti di ritrovo dei giovani, con verifiche finalizzate altresì al contrasto della vendita di bevande alcoliche ai minori. Durante tali controlli gli operatori hanno sottoposto a fermo un motociclo condotto da minorenne privo della patente richiesta per la guida del veicolo, sorpreso mentre effettuava una pericolosa impennata. Anche in questo caso sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.Nella mattinata di ieri, inoltre, tre donne sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria dopo essere state sorprese a sottrarre merce all’interno di un esercizio commerciale. Nei loro confronti è stata altresì adottata la misura di prevenzione del foglio di via.L’attività della Questura proseguirà con servizi mirati di prevenzione e controllo, finalizzati a garantire il rispetto delle regole, la sicurezza stradale e la serena fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.