Piantagione di marijuana casalinga: 61enne in manette. E’ successo ad Ospedaletto d’Alpinolo, l’arresto ai danni di un uomo del luogo. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione: quattro serre presenti nel giardino, di cui due dismesse e due destinate a coltivazioni.

In quest’ultime, sono state trovate all’interno, 14 piante di marijuana non essiccate del peso di circa 4 kg e circa 300 grammi di piante essiccate di marijuana nonché 15 pasticche di ecstasy e circa 8 grammi di MDMA-Ecstasy in cristalli ed in polvere.

Il rinvenimento di 2 bilancini di precisione, cellophane ed altro materiale utile per il confezionamento delle sostanze stupefacenti fanno ritenere che, quanto rinvenuto, tutto sottoposto a sequestro, fosse destinato a cessione a terzi.