Petracca domina anche in provincia. Petitto il più votato del Centrodestra

Non solo nel capoluogo: Maurizio Petracca si conferma il più votato dell’intera provincia. Il consigliere regionale uscente del Partito Democratico sfonda quota 24mila preferenze, guidando un risultato straordinario del Pd che in Irpinia raggiunge il 26%, ben al di sopra della media regionale (19%). Accanto a lui, come da pronostico, l’altro uscente Vincenzo Alaia mette a segno un risultato di grande peso: la sua lista Casa Riformista ottiene il 15,5%, mentre lui raccoglie oltre 18mila preferenze personali. Va chiarito fin da subito che per l’assegnazione dei quattro seggi regionali spettanti alla provincia di Avellino occorrerà attendere la ripartizione su base regionale. Sempre nel fronte progressista, spicca anche la lista A Testa Alta, dove Antonello Cerrato guida il gruppo dei deluchiani d’Irpinia raccogliendo 6mila voti. Nella lista del Movimento 5 Stelle, invece, a trainare è Vincenzo Ciampi, consigliere regionale uscente.
Sul versante opposto, quello del centrodestra, la lista più votata in Irpinia è Forza Italia, che si conferma prima compagine della coalizione. Livio Petitto è il più votato con circa 9mila preferenze. Laura Nargi raggiunge quota 5mila. Numeri molto simili a quelli di Gianluca Festa, l’altro ex sindaco di Avellino in corsa, che si attesta su cifre di poco inferiori a quelle della sua ex vicesindaca. La lista Fratelli d’Italia, che in provincia raggiunge l’8,96%, conferma un risultato discreto, ma non in linea con la crescita nazionale del partito di Giorgia Meloni.