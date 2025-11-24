Voto in città: è Petracca mister preferenza, Festa batte Nargi e Petitto

Si chiude lo scrutinio ad Avellino: con tutte le 72 sezioni esaminate, la città consegna una larga vittoria a Roberto Fico, in linea con quanto avvenuto nel resto della provincia e della Campania. Ma il dato più interessante, come preventivato, è quello relativo alla sfida interna tra i candidati cittadini, soprattutto nel Centrodestra, dove gli ex sindaci Gianluca Festa (lista Cirielli Presidente) e Laura Nargi (Forza Italia) erano attesi a un confronto diretto in vista delle prossime amministrative.

Il re delle preferenze in città è però Maurizio Petracca (PD), che supera quota 2.600 voti, distanziando tutti gli altri candidati.

Nella sfida interna al centrodestra invece Gianluca Festa con 1.800 voti batte sia Laura Nargi che Livio Petitto, entrambi poco sopra ai 1.600.

Su base provinciale, mentre lo scrutinio è ancora in corso e i numeri non sono definitivi, Petitto risulterebbe invece avanti a Festa, con quest’ultimo tallonato da Nargi.

Da segnalare, nelle altre liste, la buona performance di Antonio Gengaro (PD), che nel solo capoluogo raggiunge le 1.400 preferenze. Nel Movimento 5 Stelle l’altro ex sindaco Vincenzo Ciampi supera quota 750 voti. Positive anche le prove di Pino Rosato e Vincenzo Alaia, entrambi nel club delle mille preferenze.

Guardando ai risultati delle liste, il quadro vede primeggiare nettamente il fronte progressista:

Partito Democratico: 26%

A Testa Alta: 10%

Movimento 5 Stelle: 9,15%

Nel Centrodestra:

Forza Italia è la lista più votata con il 14,22%

Segue Cirielli Presidente con l’11,47%

Bene Campania Popolare che ottiene il 2,5%.

Un voto che, insomma, apre già lo scenario verso le prossime amministrative nella primavera del 2026.