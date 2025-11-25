Monteforte, la lunga notte dello scrutinio: testa a testa tra Siricio e De Falco

MONTEFORTE IRPINO- Sara’ una lunga notte quella del responso per le elezioni comunali di Monteforte Irpino. Le operazioni di scrutinio delle schede nei seggi procede a rilento. Al momento sono noti solo i dati parziali e i risultati di quattro sezioni su otto che fanno riferimento alle due sedi dove hanno espresso il loro voto i cittadini di Monteforte Irpino. Cinque le sezioni nei locali dell’istituto Comprensivo al centro del paese, tre quelle ad Alvanella. Quello che si profila, anche se ricordiamo che le operazioni di voto sono ancora a circa duemila schede sulle seimilacinquecento dei votanti (quindi più di quattromila da scrutinare), e’ un testa a testa tra Fabio Siricio e la sua lista “E’ Ora Monteforte” e la lista di Paolo De Falco “Scegliamo Monteforte”. Da un dato parziale riferito a pochi minuti fa, su un totale di 2097 schede scrutinate, risultano 591 voti alla lista di Giulia Valentino, 720 voti alla lista Scegliamo Monteforte di Paolo De Falco, 786 voti alla lista “E’ Ora Monteforte” di Fabio Siricio. Nelle prossime ore sarà più chiaro se il divario continuerà a crescere. Il trend comunque è quello che consegna un vantaggio proprio alla lista di Siricio. Una lunga notte ed un’alba che dara’ una nuova guida a Monteforte Irpino.