Petitto: il centrodestra è pronto a riprendersi la Regione.

AVELLINO- “Con la celebrazione del congresso Forza Italia della città di Avellino, abbiamo percorso una delle tappe fondamentali del percorso iniziato mesi fa con l’elezione del nostro coordinatore provinciale Angelo Antonio D’Agostino”. E’ cosi che Livio Petitto, consigliere regionale del gruppo Moderati e Riformisti e da alcuni mesi in Forza Italia, ha commentato l’esito del congresso cittadino: “La squadra forzista della città capoluogo sarà guidata da Gerardo Melillo, amministratore di lungo corso che ha fatto dell’umiltà e della coerenza la cifra distintiva della sua azione politica”.

Un colpo d’occhio incredibile quello che ha consegnato la sala gremita ed entusiasta del Viva Hotel, alla presenza del nostro segretario regionale Fulvio Martusciello sempre al nostro fianco, e oggi anche onorati della presenza dell’on Paolo Barelli, capogruppo Forza Italia alla Camera dei deputati.

Il nostro partito si sta candidando a essere il primo della provincia di Avellino, lo dimostra il successo del tesseramento e il rafforzamento del radicamento sul territorio. Oggi, finalmente, siamo arrivati nel capoluogo, e l’entusiasmo che si è respirato questa mattina testimonia la forza e la concretezza del nostro progetto politico che fonda le sue salde radici sui giovani”. Punta molto sui giovani: “E proprio da loro vogliamo ripartire per ridare serenità e speranza a un territorio che, per troppo tempo, è stato abbandonato, soprattutto nel decennio targato De Luca. Vogliamo offrire una proposta politica alternativa, rispetto al fallimento evidente del centrosinistra in Campania”.