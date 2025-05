Il messaggio del sindaco Nargi al congresso Fi: partiti fondamentali per le comunità

AVELLINO- I partiti sono fondamentali per per le comunità. E’ questo il messaggio che ha consegnato nel suo saluto al Congresso Cittadino di Forza Italia, il sindaco di Avellino Laura Nargi, che ha partecipato all’assemblea al “Viva Hotel”. “Il congresso è andato avanti con partecipazione e attenzione, e questo non può che essere un buon segnale – ha spiegato il sindaco Nargi – I congressi, lo sappiamo, sono sempre momenti importanti: momenti di confronto, di dibattito, di vitalità politica. E la vitalità dei partiti è fondamentale, non solo per chi li vive dall’interno, ma per l’intera comunità. Perché è solo attraverso il dialogo, la partecipazione e il confronto che una comunità può crescere”. Non manca un attestato al consigliere comunale del Patto Civico Gerardo Melillo, eletto alla guida del partito in città: “Mi dicono che Gerardo è l’unico candidato, che gli altri si sono fatti da parte. Ecco, è anche per questo che la mia presenza qui oggi è particolarmente sentita e partecipata. Gerardo lo merita. Non voglio anticipare i tempi della proclamazione, ma voglio comunque esprimere pubblicamente il mio augurio più sincero: che possa esserci per lui e per tutti noi un futuro ricco di soddisfazioni e di impegno”. E ha voluto ribadire anche che la sua presenza nasce dal fatto che “credo profondamente nel confronto tra istituzioni e tra forze politiche diverse. Solo così, con pluralismo e rispetto reciproco, le istituzioni possono funzionare e le comunità possono progredire. Mi auguro che la nostra città possa crescere anche grazie al lavoro del nuovo segretario cittadino. Vi ringrazio per l’accoglienza. Sono felice di essere qui e resterò fino alla fine dei lavori, perché voglio esserci, al vostro fianco, in questo momento importante.”