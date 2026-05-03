Grottolella, successo per la giornata di donazione del sangue

Nella giornata di ieri, 2 maggio 2026, si è tenuta l’iniziativa dedicata alla donazione del sangue in Piazza Municipio a Grottolella, patrocinata dal Comune di Grottolella. Alla lodevole iniziativa hanno partecipato ben 23 donatori.

“Ringraziamo in primo luogo i 23 donatori che oggi hanno compiuto un gesto di amore e di solidarietà. Grottolella ancora una volta si dimostra conunità solidale.

Come amministrazione abbiamo da anni voluto sostenere con convinzione queste iniziative, nelle quali il gesto della donazione viene fatto con il cuore.

Ringraziamo inoltre l’Associazione Il Dono per aver scelto la nostra comunità e per aver reso possibile questa bellissima giornata” – dichiara Marco Grossi, Vice Sindaco del Comune di Grottolella.