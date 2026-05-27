Persano (Enjoy): “Il popolo avellinese si è espresso. La nostra, un’opposizione costruttiva e responsabile”

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Carmine Persano, candidato consigliere nella lista Enjoy a sostegno di Gianluca Festa, a valle delle amministrative:

Il popolo avellinese si è espresso e lo ha fatto in modo inequivocabile: Nello Pizza e il campo largo hanno vinto le elezioni amministrative. In queste settimane abbiamo presentato ai cittadini il nostro programma e la nostra idea di città, in continuità con il percorso amministrativo avviato nel 2019. Abbiamo proposto un progetto giovane, la lista “Enjoy”, che ha riscosso un enorme successo.

Vorrei infatti ringraziare tutti gli elettori per le 115 preferenze che mi sono state attribuite. Come ho detto nella conferenza stampa del 16 maggio, noi non ci fermeremo e non ci arrenderemo: continueremo ad esserci per amore della nostra Città. Faremo opposizione, ma sarà un’opposizione costruttiva e responsabile.

A Gianluca Festa va il mio ringraziamento più sincero e profondo; per la fiducia che ha riposto in me, per l’amicizia vera e per avermi dato l’opportunità di essere al suo fianco durante questa campagna elettorale. Dal mio canto continuerò ad essere al suo fianco con orgoglio, con la stessa lealtà, la stessa stima e la stessa convinzione di sempre. Perché certi percorsi non finiscono con una campagna elettorale, ma continuano nel tempo, attraverso i valori condivisi, l’amicizia e l’impegno per la nostra comunità.