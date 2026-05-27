D’Agostino (FI): “Buon lavoro al neosindaco Pizza. Collaboreremo senza pregiudizi”

Pubblichiamo, di seguito, il comunicato del Segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino:

“All’avvocato Nello Pizza, neosindaco di Avellino, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Lo diciamo con la franchezza di chi ha proposto un’alternativa alla città, ma che oggi rispetta la volontà espressa nelle urne. Avellino ha un nuovo sindaco, eletto con un consenso ampio e netto, e questo è il momento di guardare avanti, con senso di responsabilità verso un Capoluogo che ha bisogno di essere governato bene. Forza Italia assumerà il ruolo di opposizione con la serietà che questo compito richiede: saremo vigili e propositivi e collaboreremo senza pregiudizi quando si tratterà di tutelare l’interesse della città.

Un pensiero particolare va ai consiglieri comunali eletti nelle nostre liste: un gruppo nutrito, espressione di un impegno autentico. La loro presenza in Consiglio è un risultato di cui andare orgogliosi, e sono certo che sapranno rappresentare con determinazione le istanze di chi ha creduto in quel progetto. Voglio ringraziare anche tutti i candidati che si sono messi in gioco senza ottenere l’elezione. La politica ha bisogno di persone disposte a misurarsi, a metterci la faccia, a costruire consenso dal basso. Chi lo fa merita rispetto, indipendentemente dall’esito del voto.

Avellino ha bisogno di scelte coraggiose, di una visione chiara sul futuro e di un’amministrazione all’altezza del ruolo che riveste. Noi faremo la nostra parte, con lealtà verso i cittadini e con la consapevolezza che l’interesse del Capoluogo viene prima di tutto il resto.”