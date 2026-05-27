Eid al-Adha al Parco Santo Spirito: l’immagine di una città che non lascia nessuno indietro

In occasione dell’Eid al-Adha, la “Festa del Sacrificio”, i circoli ARCI di Avellino, Gambiani di Avellino, Senegalesi di Avellino, Dimbaya e Islam Insieme hanno reso possibile un partecipatissimo momento di preghiera collettiva, all’insegna dei valori della condivisione e della libertà religiosa, presso il Parco Santo Spirito di Avellino. Grazie, inoltre, al contributo del dott. Francesco Tolino e al Comune di Avellino, per la prima volta la ricorrenza è stata celebrata nell’ambito di uno spazio pubblico all’aperto, un atto che si fa portavoce di diritti e convivenza, riconoscimento e cittadinanza.

In un contesto sociale logorato da divisioni, la partecipazione di famiglie, bambini e fedeli stamane ha restituito l’immagine di una città capace di accogliere e valorizzare la pluralità. Per la rete delle associazioni, il momento vissuto ha rappresentato l’affermazione del valore dell’incontro, del rispetto reciproco e del diritto di tutte/i a sentirsi parte della comunità medesima: le basi per una società maggiormente solidale e umanamente coesa.