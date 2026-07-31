Pergola torna in città, primo concerto full band all’aperto nella piazza di San Tommaso

AVELLINO- Dopo il concerto “omaggio” alla sua città del nove gennaio scorso, il giovane cantautore avellinese Francesco Pergola torna nel capoluogo, raccogliendo l’invito del Comitato dei Festeggiamenti in onore di San Alfonso, patrono del quartiere di San Tommaso. Domenica sera ci sarà il suo concerto in Piazza, il primo full band nella sua città all’aperto, dopo quello al Cinema- Teatro Partenio. La musica del suo disco “Stream” ma anche un omaggio a Prince e ai Beatles. Una serata con la musica al centro, quella che si annuncia per il concerto di Pergola. Nel video allegato le parole del giovane cantautore avellinese.
Redazione Irpinia
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