Lago Laceno, l’Asl Avellino attiva la Guardia Medica sull’Altopiano

ALTA IRPINIA- Da domani, per tutti i weekend e dall’8 al 23 agosto, sarà presente un presidio straordinario di Continuità Assistenziale per cittadini e turisti Ad agosto arriva la Guardia Medica sull’Altopiano del Laceno. In risposta all’aumento delle presenze sul territorio l’Asl Avellino, attraverso il Distretto Sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi in collaborazione con il Comune di Bagnoli Irpino, ha attivato un presidio

straordinario di Continuità Assistenziale per il mese di agosto. L’iniziativa nasce dalla volontà di garantire una risposta tempestiva e di prossimità ai bisogni sanitari dei cittadini e dei turisti che affolleranno la località montana nel periodo di massima affluenza.Il servizio di Guardia Medica turistica sarà ubicato presso la sede di Via Sorgenti Tronola e seguirà il seguente calendario di apertura: Tutti i fine settimana di agosto (sabato e domenica), dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Tutti i giorni da sabato 8 agosto a domenica 23 agosto, dalle ore 09:00 alle ore 19:00