Montoro, prevista per domani la riapertura di Piazza Municipio

È prevista per domani, sabato 1° agosto, alle ore 10.00 la riapertura di Piazza Municipio, alla frazione Torchiati di Montoro. Dopo un importante lavoro di ristrutturazione, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune, l’area sarà di nuovo fruibile dai cittadini. L’opera è stata realizzata grazie ad un finanziamento della Provincia di Avellino, nell’anno 2025, di 50.000 euro.

Lo spazio pubblico ha visto una manutenzione straordinaria con la sistemazione della pavimentazione, l’eliminazione di ostacoli intermedi e il ripristino delle aiuole con piante e fiori. È stata inoltre rimossa la fontana posta al centro della piazza. L’intero lavoro di manutenzione è stato integrato con il recupero della Casa Municipale di prossima apertura.

“Siamo contenti di restituire alla comunità di Torchiati la piazza principale della frazione, a breve restituiremo ai cittadini anche la Casa comunale, oltre agli Uffici comunali e di altri Enti di servizio, saranno presenti ambienti dedicati ad incontri, cultura e aggregazione” commenta il sindaco Salvatore Carratù “gli spazi di incontro come le piazze sono fondamentali per le nostre comunità, sono luoghi di socializzazione, anche intergenerazionali, che meritano cura e attenzione da parte di tutti.”