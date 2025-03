Perdutamente Avellino: il Lupo è in vetta alla Serie C

Il pubblico biancoverde sognava una notte di festa e così è stato. E’ di Russo il gol che vale all’Avellino il sorpasso sul Cerignola e di conseguenza la vetta della graduatoria a cinque giornate dal termine della regular season. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa a centrocampo e una ripresa che si è aperta con qualche rischio di troppo per gli uomini di Biancolino, al 75’ la svolta col piattone del numero 10 che si infila nell’angolino alto dove Alastra non può arrivare. Notte di festa in città ma la promozione è lunga ancora cinque giornate e tra meno di una settimana arriva il Benevento a via Zoccolari.

La cronaca del match. Partenio-Lombardi sold-out e coreografia da brividi della Curva Sud. Scelte obbligate per mister Biancolino in mediana con Palumbo e Armellino al posto degli indisponibili Rocca e Palmiero. Conferme negli altri reparti con Panico alle spalle del tandem offensivo Patierno-Lescano. Il Potenza di mister De Giorgio si affida al capitano-bomber Caturano al centro del tridente con Schimmenti e Petrungaro. Dopo pochi secondi Palumbo scalda il già infiammato pubblico di via Zoccolari con un sinistro dalla distanza che però si spegne sul fondo. Passa poco e Patierno ha già l’opportunità di aprire il match ma il colpo di testa, anche in questo caso, finisce al lato dei pali. Gli ospiti allora provano a farsi pericolosi affidandosi al mancino di Schimmenti stoppato dalla difesa biancoverde. A destra così come a sinistra con l’altro esterno Petrungaro il Potenza prova a minacciare i Lupi che però se la cavano. La risposta biancoverde trova troppo spesso in off-side i terminali offensivi. Alla mezz’ora, però, lo schema è ben orchestrato dagli uomini di Biancolino da azione da corner: la botta di Palumbo è potente ma imprecisa. Poco dopo chance ancora per il 9 di casa dopo un pasticcio di Alastra. Il parziale resta però a occhiali fino al 45′ con gli ospiti che recriminano per un mancato calcio di rigore.

La ripresa si apre ancora con i potentiti pericolosi. I Lupi si salvano sulla linea con Cagnano a Iannarilli battuto. Pochi minuti e Petrungaro semina il panico sulla corsia mancina ma il suo destro è incredibilmente impreciso. Forcing del Potenza che si affaccia sempre più minaccioso dalle parti della difesa irpina e Biancolino non può che correre ai ripari. Al 60′ D’Ausilio per Panico e Russo per Lescano. Si ridisegna l’attacco dei biancoverdi che ora si schierano a specchio rispetto agli avversari. La mossa sembra pagare dividendi perchè i locali si affacciano per la prima volta nella seconda frazione di gioco dalle parti di Alastra. E’ il preludio al gol. Al 75′ ci pensa Raffaele Russo a piazzare la sfera nel sette alle spalle del portiere lucano. Esplode di gioia il Partenio-Lombardi che attendeva di festeggiare dal fischio d’inizio. A vantaggio acquisito Biancolino completa i cambi inserendo Zuberek, Mutanda e Todisco. C’è solo da gestire l’1-0 fino all’ultimo dei 6′ di recupero concessi dal signor Mucera di Palermo.