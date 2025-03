Tenta di lanciarsi sulla carreggiata, salvata dalla prontezza degli agenti Polstrada

AVELLINO- Solo la prontezza di una pattuglia della Sottosezione di Avellino Ovest della Polstrada ha evitato il peggio questo pomeriggio lungo l’A16, in prossimità di un’area di servizio. Ai due agenti agli ordini dell’ispettore Pietro Russo, infatti, non e’ sfuggita la donna, in stato di agitazione, che si era immessa sulla rampa di uscita di una stazione di servizio lungo l’A16 in direzione Bari. Cosi, prima che la situazione potesse avere conseguenze più gravi gli agenti hanno bloccato la strada alla donna, una cinquantenne straniera, che raggiunta poi dal marito, che era nell’area di servizio, e’ stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Un intervento che ha scongiurato più gravi rischi per la stessa donna, che si teme stesse per porre in essere un atto autolesionistico e per gli automobilisti in transito.