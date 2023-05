Perché GoWork può esserti utile se stai cercando lavoro

Il mondo del lavoro è sempre più competitivo e chi sta cercando un nuovo impiego perché desidera guadagnare di più o semplicemente trovare un ambiente più stimolante deve sapere che il web può dare un grosso supporto, soprattutto grazie all’aiuto di piattaforme come GoWork.

Cos’è GoWork e come funziona

GoWork nasce come progetto negli anni ’90 ma è solo più tardi che arriva a specializzarsi nelle recensioni dei posti di lavoro. Oggi, il sito web si presenta con una grafica chiara, intuitiva ma con una dinamica che richiama molto il mondo dei forum; gli utenti protetti da totale anonimato possono scrivere recensioni in cui indicano qual è il loro ruolo e com’è lavorare in quell’ambiente. Le opinioni trascritte non vengono pubblicate in automatico ma sono filtrate da moderatori che fanno in modo che non si perda di vista l’obiettivo comune.

L’idea di GoWork è quella di poter offrire un supporto concreto non solo a chi cerca lavoro ma alle aziende stesse che possono leggere le recensioni di clienti, fornitori e lavoratori andando a migliorare i propri punti deboli, o rafforzare ancora di più i lati positivi. GoWork è un vero e proprio punto di riferimento: ogni attività ha una sua pagina dedicata ed essendo un sito con una storicità importante è ricchissimo di testimonianze. Ma perché dovresti utilizzare GoWork? Quali sono i vantaggi che puoi trarre?

Fornisce informazioni imparziali

Le recensioni sui luoghi di lavoro scritte dagli utenti della piattaforma GoWork sono basate sulle loro esperienze personali e non sono influenzate dalla propaganda dell’azienda o dalla pubblicità ed essendo totalmente anonime possono rispecchiare al 100% la realtà. Pertanto, le informazioni che ottieni dalle recensioni sono imparziali e ti aiutano a prendere decisioni avendo un quadro chiaro a 360 gradi.

Ti aiuta a capire l’ambiente di lavoro

Le recensioni di GoWork possono darti un’idea di come è l’ambiente di lavoro all’interno di un’azienda; puoi scoprire se il team è amichevole, se il lavoro è impegnativo e se i colleghi sono collaborativi: queste informazioni possono essere utili per capire se il posto di lavoro si adatta alle tue aspettative.

Ti aiuta a comprendere la cultura aziendale

Le review che puoi consultare sul sito ti svelano come sia la cultura aziendale; ad esempio puoi scoprire se l’azienda è orientata alla crescita, se promuove l’innovazione e se offre opportunità di formazione e sviluppo.

Ti aiuta a valutare il capo

Attraverso le opinioni di altri dipendenti, puoi scoprire se il capo è impegnato a far crescere i professionisti meritevoli, se offre feedback costruttivi e se si preoccupa del benessere di chi lavora e molto altro ancora.

Ti aiuta a prepararti per il colloquio

Le recensioni di GoWork possono aiutarti a prepararti per un colloquio: puoi scoprire quali sono le domande più comuni che vengono poste durante l’intervista e quali sono le qualità che l’azienda cerca nei candidati.

L’interazione è fondamentale

Uno dei punti di forza di GoWork è quello di favorire l’interazione; gli utenti – sempre dietro a profili anonimi – possono interagire tra loro, ad esempio rispondendo a recensioni precedenti o a domande di altri utenti.