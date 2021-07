Attualità Perché gli italiani preferiscono scommettere su 888sport 29 Luglio 2021

Nel grande e trafficato panorama dei bookmaker online ce n’è uno che si è fatto strada in maniera prepotente e in poco tempo. Parliamo di 888, che oltre a offrire tante giocate sportive garantisce divertimento anche con altri intrattenimenti digitali.

Non esiste l’operatore migliore, ma 888 è fra i più completi

Come capita spesso e volentieri di leggere, nel panorama degli attori impegnati per garantire ogni giorno dell’anno divertimento online non esiste il migliore in assoluto. Ogni piattaforma, sito o applicazione ha infatti il proprio punto di forza, o anche vari, così come i propri punti di debolezza. Per questo è più la singola sensazione dell’utente, o l’esperienza personale a definire quale sia il sito più adatto alle proprie esigenze, anche se si possono individuare dei punti di riferimenti nel settore. C’è ad esempio una cosa che va sicuramente riconosciuta a siti internet e piattaforme virtuali come 888, e questa è sicuramente la completezza di informazioni e di giocate.

Prendendo ad esempio 888sport, sezione del sito 888 dedicata alle scommesse sportive viene davvero l’imbarazzo della scelta fra le centinaia possibilità di giocata sui tantissimi eventi sportivi disponibili. Inoltre sono le statistiche ad aumentare il prestigio di questa piattaforma. Andando per esempio a cliccare su un singolo evento calcistico in programma a breve o nel prossimo futuro, avremo la possibilità di visionare sia gli ultimi cinque confronti diretti fra le due squadre, sia il cammino nelle ultime cinque partite ufficiali delle due compagini. Sono queste indicazioni particolarmente utili per gli appassionati di scommesse sportive.

Il menù stesso sia della versione web che dell’applicazione 888sport è intuitivo e ricco e permette una navigazione scorrevole e facilmente accessibile. Sulla sinistra, semplicemente cliccando sul pulsante di ricerca rappresentato dalla tipica lente di ingrandimento, si apriranno tutti gli eventi sportivi suddivisi per categorie: Live, Iniziati, Prossimamente. Ci sono poi ovviamente le voci Promozioni e le sezioni principali quali Giochi Olimpici, Calcio, Pallacanestro, Tennis, ma anche Football americano, Hockey su ghiaccio e i più Popolari.

Per chi non lo sapesse 888sport offre anche un Blog ricco e con tante notizie sportive interessanti. Diventa quindi un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dello sport e delle scommesse sportive, e riesce a fondere informazione e gioco in un mix sapiente con una grafica “asciutta” e non invadente caratterizzata dai colori “arancione” e “nero”, che rappresentano i colori aziendali.

Il brand 888 è uno dei più longevi visto e considerato che la sua data di fondazione fa registrare il gennaio del 1997, e la sede era inizialmente la splendida caraibica Antigua. Come tanti attori del mondo delle scommesse e dei casinò il marchio è stato poi successivamente registrato nel Regno Unito nel 2002 e da lì ha iniziato la vera e propria ascesa nel mondo delle scommesse e dei casinò. 888 è un servizio che garantisce soddisfazione e affidabilità ai propri utenti, un punto di riferimento nel panorama del divertimento online.