Attualità Exchange di criptovaluta, tutto quello che c’è da sapere 29 Luglio 2021

Quando si vuole iniziare nel mondo della criptovaluta, i dubbi sono molti. Una volta deciso che è la decisione giusta, la domanda principale è: dove comprare Bitcoin? Infatti, online esistono molte piattaforme ed opzioni, ma non tutto sono affidabili. Si tratta pur sempre di transazioni digitali, che avvengono nel mondo dell’Internet. Quindi, i rischi di attacchi di hacker e anche di violazione dei dati personali sono reali.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, è fondamentale scegliere la piattaforma giusta e anche fare attenzione su quale criptovaluta investire. Una volta che questi punti saranno chiari, anche i principianti saranno pronti a acquistare Bitcoin e qualsiasi altra criptovaluta.

Per iniziare in questo mondo delle monete digitali, è essenziali capire come funzionano i siti di criptovaluta.

Iniziare con la criptovaluta

Quindi, da dove iniziare? Scopriamo dove e come comprare Bitcoin e non solo.

Gli exchange

I siti e le piattaforme dove comprare una criptovaluta qualsiasi sono chiamate “exchange.” Questi sono rivenditori autorizzati, per cui affidabili e garantiti. Esistono due tipologie di piattaforme:

Centralizzati (CEX), che sono gestiti da un’azienda. In questo caso, agli utenti viene richiesta una registrazione con documenti d’identità ed è facile sia depositare sul conto corrente che comprare bitcoin con carta di credito

Decentralizzati (DEX), sono exchange che non hanno nessun tipo di supervisione. Sempre su tecnologia blockchain, funzionano in modo automatico. Di solito, sono più complicate da usare e permettono solo acquisto e vendita di criptovaluta.

Nonostante questo universo digitale possa sembrare alieno, iniziare a acquistare Bitcoin in uno dei tanti exchange è facile e veloce.

Come funzionano gli exchange per criptovaluta

Una volta scelto l’exchange, basta registrarsi per iniziare a investire nel mondo delle monete digitali. Queste piattaforme richiedono documenti personali per verificare l’identità, quindi è consigliato avere sempre carta d’identità o patente vicino. Una volta effettuata la registrazione, è ora di scegliere un metodo di pagamento per acquistare Bitcoin e può essere sia il conto bancario che un e-wallet. Infine, basta inserire le key (le chiavi) che servono per accedere e verificare il proprio account sull’exchange. Così, è possibile iniziare con la criptovaluta, comprando qualsiasi tipo di moneta, sia euro che dollari.

Il tema della sicurezza

Tutto bene, tutto bello. Ma queste piattaforme sono sicure? Abbiamo stilato una lista delle migliori exchange, includendo la sicurezza come priorità. Per quanto riguarda i fondi e i risparmi, non c’è nulla di più sicuro per le valute digitali di un e-wallet. In particolare, gli esperti di sicurezza online consigliano l’uso di un “cold wallet.” Si tratta di dispositivi esterni al pc o dispositivo, con key private, un’alternativa ideale per tenere i Bitcoin.

Quindi, gli exchange sono sicuri ed esistono opzioni per depositare la criptovaluta offline, per non doversi preoccupare di attacchi e cybercrime. Adesso è arrivato il momento di rispondere a un’altra domanda: quali sono gli exchange migliori?

I top exchange per acquistare Bitcoin

Ovviamente, in tutte queste piattaforme è possibile comprare qualsiasi criptovaluta. Ora, vediamole in dettaglio:

Coinbase, perfetta anche per i principianti. Acquistare Bitcoin è veloce, così come investire. In più, esiste la versione Pro, ideale per chi è già un esperto e desidera fare trading a livelli Wolf of Wall Street.

Paybis, dove è davvero possibile acquistare qualsiasi tipo di criptovaluta, anche la tron criptovaluta . È un vero mercato per queste monete digitali, con commissioni irrisorie e un wallet incluso nella piattaforma.

. È un vero mercato per queste monete digitali, con commissioni irrisorie e un wallet incluso nella piattaforma. Kraken, un exchange ideale sia per principianti che per esperti. Mentre Kraken non è veloce come Coinbase, è possibile scambiare valute fiat per valute virtuali -al contrario di Coinbase Pro.

Bitstamp, con commissioni inferiori all’1% e tutte le criptovalute, come Ethereum e Litecoin. Quindi, è possibile acquistare Bitcoin e non solo. Però, è difficile fare lo scambio con le valute fiat.

Bittrex, è una delle piattaforme dove comprare Bitcoin più sicure. È possibile scambiare solo criptovaluta, però le opzioni sono infinite. Un vero mercato delle monete digitali.

Questi exchange sono ideali sia per principianti che per esperti. Scegliendo una piattaforma con molte criptovalute, è anche possibile valutare su quale criptovaluta investire. Come per tutti gli investimenti, basta differenziare il proprio portafoglio di investimenti per scegliere la criptovaluta giusta. L’importante è fare della sicurezza una priorità, così i risparmi saranno sempre garantiti.

Con poche accortezze e attenzioni, il mondo degli exchange e della criptovaluta non è alieno. Anzi, è un’opportunità.