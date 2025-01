Pensioni, Ricciardi (Pd): in Irpinia su 38 milioni erogati, 22 pagati dalla Svizzera

ROMA- «La Svizzera paga in Italia circa 300’000 pensioni, un numero quasi uguale a quelle pagate dall’Italia nei 142 Paesi in cui l’Inps effettua pagamenti a titolo di rendite per la vecchiaia. Solo nella provincia di Avellino sui 38 milioni di euro di pensioni erogate, 22 provengono dalla Svizzera». Lo ha detto Toni Ricciardi, storico delle migrazioni e vice presidente del Partito democratico (Pd) alla Camera dei deputati, nel corso del suo intervento a un convegno organizzato dall’Inps, su «Emigrazione da fenomeno sociale a fattore identitario». Ricciardi ha evidenziato, nel corso del suo intervento come : “Il tema dei rientri dei pensionati e l’impatto sociale di questo fenomeno è qualcosa da affrontare di più a livello delle nostre politiche pubbliche. È importante essere attrattivi anche su questo lato, oltrechè naturalmente per i giovani, anche per affrontare il tema dello spopolamento dei piccoli comuni”. E ha spiegato: «La scelta – spiega – non sempre è dettata da ragioni di tipo economico, anzi, deriva più spesso dal legame con il territorio, dalla qualità della vita, dall’affinità culturale che permane anche dopo molti anni trascorsi altrove. Questo rientro ha un impatto significativo sia dal punto economico che da quello demografico».