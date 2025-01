Lauro, l’amministrazione replica alla minoranza: senza proposte, vogliono solo dividere il paese

LAURO- L’ amministrazione comunale guidata da Rossano Boglione replica con un manifesto a quello apparso lunedi’ mattina, dopo l’affissione a fine anno, da parte del gruppo di minoranza. E gia’ dall’incipit i toni non sono certo leggeri: “in occasione delle festività natalizie e soprattutto il giorno della festa del santo patrono- si legge nel manifesto- il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Lauro ha tentato, con alcuni manifesti pubblici (abusivi, in quanto mai autorizzati), di diffondere notizie

false, tendenziose e diffamatorie sull’operato di questa compagine amministrativa eletta democraticamente dal popolo di Lauro, sancendo un taglio netto con chi nel passato harappresentato, in tutti gli aspetti negativi, la mala-gestio della Cosa Pubblica”. E la bocciatura del lavoro del gruppo di minoranza e’ totale: “Un gruppo di minoranza, incapace politicamente di effettuare delle proposte alternative, ridotto tristemente alla contrapposizione giudiziaria e abituato ad alimentare veleni e sospetti, dimenticando volutamente che oggi il Comune di Lauro porta con sé ancora i segni negativi di quel famoso disastro finanziario dell’anno 2010, che causò una montagna di debiti per un ammontare di 5.119,568,65 euro, come approvato dalla delibera n. 1 dell’ 8/01/2018 del

Commissario Straodinario di Liquidazione debiti di bilancio prodotti da un personaggio frastornato, che gestiva la cosa pubblica come un affare privato, il quale veniva aspramente contestato da chi oggi, con spregiudicata incoerenza, si muove al proprio fianco”. E ancora: “Il solito vecchio metodo di fare politica, consumando sui muri del paese il vile tentativo diffamatorio di comunicazione di

basso livello, poichè la plausibile immaturitå politica si manifesta `nella sua interezza. Ma questo antagonistico temerario tentativo rappresenta la solita vecchia politica di continuare a soffiare sul fuoco della polemica per cercare di dividere sempre di più un Paese che ha bisogno, invece, di coesione sociale, solidarietà e pace”. E l’attacco al gruppo di minoranza continua: “Questi signori della minoranza continuano nel vago tentativo di strumentalizzare il popolo di Lauro, non ammettendo che le elezioni amministrative sono avvenute ad ottobre 202 1.Meri interessi personali, spingono e spingeranno qualche rancoroso consigliere di minoranza, a prescindere e comunque, a rincorrere future rivincite, poi, se tutto ciò dovrà essere consumato sulla pelle dei Lauretani, tanto Peggio! E la solita

biasimevole filosofia del tanto peggio tanto meglio, anche perché, in tal senso, la storia di un recente passato, ne è l’ incontestabile riprova. Proposte, suggerimenti, iniziative, nulla, neanche l’ombra. Crisi economica, aumento dei costi dell’energia, maggiori oneri per comune, gestione dei servizi efo quant’altro, ne vogliamo parlare? Un incommentabile assordante silenzio, di questa minoranza, tanto,l’istanza di accesso agli atti non

manca mai, la ricerca spasmodica della mancanza di una virgola o, addirittura, un’erudita discussione in consiglio comunale non ce la faremo mancare mai!

E allora come si fa a non provare vergogna nel millantare numeri e circostanze su presunte ed attuali esposizioni

debitorie dell’Ente, al cospetto invece di una condizione economica e finanziaria sana ed equilibrata, cosi come dimostrato

dagli atti amministrativi e dal parcre del revisore dei conti. Invece si continua nel propinare e sciorinare notizie allarmanti e diffamatorie, tipiche evidentemente di chi oggi mostra segnali di insofferenza e nostalgia per un potere, sottratto dal popolo, che non avrà piů. Rassegnatevi, Lauro ha deciso di voltare pagina rispetto ad un periodo di oscurantismo e di angherie, la cittadina lauretana è lanciata verso nobilitraguardi che restituiscono finalmente lustro e centralità ad una comunità a lungo dimenticata, ed ora proiettata verso lo sviluppo socio-territoriale e la valorizzazione del territorio e del proprio patrimonio storico-artistico e culturale. Numerose sono le opere pubbliche realizzate, in corso di esecuzione in programmazione, soprattutto grazie a/ fondi comunitari, statali, regionali e provinciali,. Opere che riscoprono la bellezza del territorio dei monumenti di Lauro, vergognosamente abbandonati,

che migliorano potenziano l’offerta dei servizi per lo sport, per la scuola e per la Collettività”. Proprio sulla scuola c’è l’altro affondo: “Appunto, la scuola Elementare di Lauro, come non ricordare la grottesca vicenda della costruzione del nuovo plesso

scolastico, quando c’era chi spadroneggiava arroccandosi il diritto di modificarne l’opera fino alla revoca dei fondi, finanziamento recuperato grazie alla tenacia e all impegno dell’attuale amministrazione.Questa amministrazione ha saputo cogliere e intercettare i numerosi finanziamenti statali, fĩnalizzati ad opere di investimento che rendono importanti interventi strutturali contribuendo allo sviluppo del Comune diLauro.Nuove progettualità e nuovi programmi comunitari hanno contribuito a dare impulso e slancio occupazionale ed economico a questa comunità, garantendo il reinserimento lavorativo delle fasce Điù deboli dei lavoratori offrendo una prima esperienza lavorativa alle nuove generazioni.Ma soprattutto nuove sfide attendono questa Amministrazione che, in poco tempo, ha restituito dignità e decoro ad un territorio fin troppo offeso e martoriato perben trenta e lunghi anni. Cari cittadini Lauretani Popolo intelligente e capace, giudicateci per quello che vedete e non per quello che vogliono farvi

credere.Viva Lauro sempre”.