Furti in casa e di autovetture a Montemiletto, indagati i due presunti autori

MONTEMILETTO- Nei giorni scorsi Carabinieri della Compagnia di irabella Eclano hanno proceduto a notificare I” “Avviso di conclusione delle indagini preliminarf emesso dalla Procura dlla Repubbica di Avellino nei confronti i due persone-un uomo ed una donna, entrambi provenienti dalľ’area vesuviana di Napoli- gravemente indiziati dei reati di furto in abitazione e furto di autovettura in concorso. I fatti isalgono a febbraio 2024, e secondo la ricostruzione fatta dai militari del’Arma, per alcuni giorni i due celandosi nelľanonimato e col favore del crepuscolo, sarebbero riusciti a commettere una serie di furti, spostandosi tra Montemiletto ed i comuni limitrofi. Dopo una attenta analisi di ogni possibile spunto investigativo, incrociand o riscontri attiloscopici, dati satellitari ed immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti dapprima ad individuare soggetti che sono stati autori del delitto. Ulteriori attività investigative hanno permesso diricollegare alla coppia anche alcuni furti in abitazione consumati

materialmente avrebbero commesso tali delitti, giungendo poi alla completa identificazione degli stessi nel comune di Montemiletto, iI provvedimento notificato una misura.disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari sonopersone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.