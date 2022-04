Pensiline colabrodo, vetri rotti, rifiuti, nessuna panchina e tabelloni senza orari Air alle fermate bus al Moscati: protestano i pendolari

Disagi quotidiani per i pendolari alle fermate dei bus Air nei pressi della rotonda dell’ospedale Moscati di Avellino.

Le pensiline hanno i vetri in frantumi a terra, dalle tettoie penetra l’acqua, non ci sono panchine e sui tabelloni non ci sono scritti gli orari dei bus. Protestano i pendolari, dagli studenti a coloro che si recano in ospedale.

Lunghe attese tra immondizia, acqua che scorre, vento e freddo. Inoltre le 2 pensiline sono insufficienti a permettere di ripararsi al grande numero di persone in attesa dei bus.

Ci segnalano anche il problema del marciapiede che, verso via Tuoro Cappuccini, si interrompe e le persone sono costrette a camminare in mezzo alla strada.

Inviamo la segnalazione sia al Comune che all’Air.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza