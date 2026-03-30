“L’acqua è un bene prezioso”, a Grottaminarda convegno di studi

Si terrà mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 9.30, presso l’Hotel “Villa Regina” in via Piani a Grottaminarda, il convegno di studi dal titolo “L’acqua è un bene prezioso”, appuntamento dedicato a uno dei temi più rilevanti per i territori e le comunità.

L’iniziativa prende spunto dal richiamo francescano “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”, tratto dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, e sarà incentrata sulla figura e sull’opera di educatore intellettuale del professor preside Vittorio Caruso.

Il convegno si svolgerà in occasione della cerimonia di premiazione della borsa di studio a lui intitolata, con la partecipazione degli alunni di Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Flumeri, San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli.

Ad aprire i lavori saranno gli interventi di don Nicola Lanza, sindaco di Flumeri, don Claudio Lettieri, parroco di Flumeri, Maria Rosaria Siciliano, dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Lacedonia-Flumeri, Marcello Lanza, esperto in ingegneria idraulica, Vito Di Leo, sindaco di Sturno, e Nicolò Rossi, sindaco di Trevico.

Tra i relatori figurano Roberto Fico, presidente della Giunta Regionale campana, il professor Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano, Beniamino Palmieri, coordinatore del Distretto Irpino, e i rappresentanti di Alto Calore Servizi Spa, con l’amministratore unico Alfonsina De Felice e il direttore generale Andrea Palumbo.

In programma anche gli interventi del professor Franco Di Cecilia, di Vincenzo Barasso, consigliere provinciale, dei sindaci Marcantonio Spera di Grottaminarda, Giuseppe De Pasquale di Bonito e Carmine Ciullo di Frigento.

Previsti inoltre i saluti istituzionali di Antonio Manzi, sindaco di Ariano Irpino, Patrizia Ralele, sindaca di Castel Baronia, Giuseppe Moriello, sindaco di San Nicola Baronia, Felice Orlandella, sindaco di Ariano Irpino, e del professor Paolo Caruso, sindaco di Zungoli, oltre a Ernesto Iorizzo, sindaco di Villanova del Battista.

A moderare l’incontro sarà ancora don Nicola Lanza, parroco di Savignano Irpino e direttore artistico della rassegna.