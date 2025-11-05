Girava armato di pistola: arrestato un 39enne

Un trentanovenne con pregiudizi di polizia è stato tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, poiché trovato in possesso di una pistola 315 auto – kal 8mmk, modificata per poter camerare cartucce calibro 6,35 mm.

Il 39enne veniva fermato unitamente ad altra persona mentre era alla guida di una Renault Captur nel Comune di Marzano di Nola (AV).

L’attività si inserisce nell’ambito di servizi di polizia giudiziaria coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino in un territorio fortemente connotato dalla presenza di storici clan camorristici.

Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino che ha disposto la traduzione dell’arrestato presso il carcere di Avellino – Frazione Bellizzi Irpino.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.