Peluso non risponde alle domande del Gip, la difesa: ordinanza nulla, serve interrogatorio preventivo

AVELLINO- Il ventiquattrenne Angelo Peluso, finito ai domiciliari per detenzione abusiva di armi (titolo per cui e’ scattata la misura, denunciato anche per danneggiamento aggravato e minacce) ha scelto di non rispondere alle domande del Gip Giulio Argenio, di fronte al quale è comparso per l’interrogatorio di garanzia. L’indagato, accompagnato dai suoi difensori Stefano Vozella e Gerardo Santamaria, si e’ avvalso della facoltà prevista dal codice. All’interrogatorio era presente anche il pm Luigi Iglio, il magistrato che ha coordinato le indagini della Squadra Mobile. La difesa di Peluso ha eccepito però una nullità dell’ordinanza. Come sostenuto davanti al Gip Argenio dall’avvocato Stefano Vozella, prima di adottare la misura sarebbe stato necessario procedere con l’interrogatorio preventivo, previsto dalla legge Nordio, quindi ha chiesto al Gip di annullare l’ordinanza. Richiesta che ha avuto il parere negativo da parte della Procura. Nelle prossime ore il Gip dovrà sciogliere la riserva sull’eccezione presentata dai difensori di Peluso.