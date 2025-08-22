Anziano scomparso e ritrovato senza vita in un fondo agricolo

SAVIGNANO IRPINO- Si e’ chiusa nel modo più tragico la ricerca di Luigi, un novantasettenne di Contrada Prato, di cui nella tarda mattinata di ieri si erano perse le tracce e ne era stata denunciata la scomparsa.

Il corpo senza vita dell’anziano e’ stato trovato in un dirupo. Si erano mobilitati in tanti, a partire dal sindaco Fabio Della Marra, che nek pomeriggio di ieri aveva lanciato anche un sos alla comunita’: “Chiunque lo abbia visto nelle ultime 48 ore lo segnalasse, anche al 112 oppure allo scriverte o al Comandante della Polizia Municipale Cap. Pierluigi La Manna. Si chiede l’aiuto di tutti i cittadini anche per la formazione di squadre di ricerca. La vicenda ha destato profondo cordoglio nella comunità, dove il novantasettenne era stimato da tutti.