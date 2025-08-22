Monteforte, sottrae 400 euro al cassiere: 25enne individuato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, al termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un 25enne di origini rumene ritenuto responsabile di “truffa”. L’uomo, dopo essere entrato all’interno di un esercizio commerciale, avrebbe chiesto al cassiere di cambiare 1000 euro di banconote da 20 euro che aveva con sé, in tagli più grandi.

Il malfattore, nella circostanza, durante il riconteggio del denaro, avrebbe sottratto 400 euro al commerciante allontanandosi, appena dopo, dall’esercizio. La vittima, accortasi dell’ammanco, si è rivolta ai Carabinieri che, attraverso l’analisi del sistema di videosorveglianza presente in zona e nell’attività commerciale, sono riusciti a risalire al presunto autore della truffa.