Cronaca Pedopornografia, 17enne adesca ragazzini sul web 21 Novembre 2020

Scoperto dalla polizia di Torino un 17enne che adescava bambini via internet e li convinceva a produrre immagini a contenuto pedopornografico. L’indagine, cominciata lo scorso luglio, è stata svolta dagli investigatori del commissariato di Rivoli (Torino) in collaborazione con i colleghi delle polizie postali del Piemonte e del Veneto.

A partire dalla scorsa primavera, durante il primo lockdown, il giovane ha utilizzato la piattaforma Fortnite per contattare i bambini per poi spostare la comunicazione su Tik-Tok, Instagram e Whatsapp. E’ stata la mamma di uno dei bambini a presentare la denuncia che ha dato il via agli accertamenti.

Della posizione del ragazzo ora si occupa il tribunale per i minorenni di Torino. Il fascicolo è aperto per pornografia minorile e adescamenti di minorenni in forma continuata. Il giovane si presentava ai bambini come un normale compagno di giochi su Fortnite.

Dopo averne carpita la fiducia, li convinceva a produrle immagini, con i cellulari, dalle loro camerette in cambio di denaro o ricariche telefoniche, senza esitare a ricorrere alle minacce in caso di rifiuto. Perquisizioni eseguite nel Torinese e nel Veneto hanno portato al recupero di un ingente quantitativo di materiale.