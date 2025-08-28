Pd, non solo il congresso regionale. Al voto anche ad Avellino

Il Pd campano si prepara al congresso regionale che si dovrebbe svolgere tra il 25 e il 28 settembre, con termine ultimo per la presentazione delle candidature fissato al 3 settembre. La convocazione è una diretta conseguenza dell’accordo che punta su Roberto Fico come candidato presidente della Regione Campania. In cambio, il governatore Vincenzo De Luca avrebbe chiesto per il figlio Piero, deputato dem, la guida della segreteria regionale. L’assise, quindi, si configurerebbe come un congresso unitario.

Non solo, si dovrebbero svolgere anche i congressi provinciali entro la fine dell’anno: candidature entro il 30 novembre e congressi locali a metà dicembre. Per il voto sarà valido il tesseramento 2024.

Nessuna criticità sul piano politico per Salerno, dove la scadenza naturale del segretario Enzo Luciano è fissata a dicembre, e per Caserta, dove il partito è commissariato dalla senatrice Susanna Camusso. Anticipati invece di due mesi i congressi a Benevento e Avellino, guidati rispettivamente da Giovanni Cacciano e Nello Pizza. A Napoli, invece, il mandato di Giuseppe Annunziata dovrebbe restare in vigore fino al 2027.