Emergenza nocciole, a Lauro i consiglieri di minoranza e Pd: un consiglio straordinario

LAURO- Emergenza per la raccolta di nocciole nel Vallo di Lauro, i consiglieri del gruppo di minoranza e del Partito Democratico hanno formalizzato al sindaco di Lauro e al presidente del Consiglio comunale una “richiesta convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente” sul tema.

“I sottoscritti Consiglieri Comunali Francesco Mazzocca, Sabato Moschiano,

Florisa Siniscalchi, Sandra Siniscalchi, Umberto Iovino- si legge nella stessa richiesta sollecitano che – venga convocato un Consiglio Comunale straordinario con il seguente ordine

del giorno: Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza e calamità naturale per il fenomeno della “cascola anomala” del nocciolo. Alla richiesta di convocazione del consiglio comunale e’ stata allegata anche una proposta deliberativa sulla quale occorre acquisire il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente ai sensi dell’art.

49 TUEL”.