San Mango sul Calore, i 102 anni di nonna Iolanda: orgoglio della comunità

Nuovo straordinario traguardo per Iolanda Damiano, ultracentenaria di San Mango sul Calore, che oggi ha spento 102 candeline, circondata dall’affetto dei suoi familiari. La sua longevità rappresenta un esempio prezioso per l’intera comunità della media Valle del Calore, che ancora una volta festeggia con orgoglio una delle sue cittadine più longeve.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Teodoro Boccuzzi, ha voluto fare gli auguri a nonna Iolanda.

“Un anno fa celebravamo insieme i suoi 101 anni – ha dichiarato il primo cittadino – e oggi di nuovo festeggiamo un traguardo che ci riempie di gioia. Nonna Iolanda è la dimostrazione vivente di come pazienza, serenità e la voglia di tenersi attiva, con il ricamo e le piccole cose di ogni giorno, possano rappresentare la migliore ricetta per una vita lunga e serena. A nome di tutta la comunità, le auguriamo ancora tanta salute e altri giorni felici da condividere con i suoi cari”.“La nostra comunità – chiuse Boccuzzi – si stringe dunque attorno a nonna Iolanda, custode di una memoria che attraversa più di un secolo, esempio di forza, dolcezza e radici profonde nel suo paese.”