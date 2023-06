Paura nella movida, segnalate deflagrazioni: sul posto arriva la Polizia

AVELLINO- Paura nella movida avellinese pochi minuti fa, quando all’altezza tra Viale Italia e Via Ciocca, sarebbero state avvertite dai numerosi giovani che affollavano il centro cittadino delle deflagrazioni. Quelle che sono bastate a creare una fuga dal posto dove sarebbero state udite. In pochi minuti sono giunti sul luogo gli agenti delle Volanti di Via Palatucci e quelli delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino. In questi minuti proprio gli agenti della Ps oltre ad effettuare i rilievi per repertare eventuali tracce di proiettili esplosi, stanno anche ascoltando i vari avventori che hanno assistito alla scena. Anche in questa circostanza saranno fondamentali le immagini della videosorveglianza. Non ci sono feriti e non si esclude che possa essere stata utilizzata una scacciacani. Le indagini sono ancora in corso. Tanta la paura tra i giovanissimi avventori della movida cittadina.