Avellino, ragazza in stato di shock nei pressi del Tunnel: si sospetta una violenza sessuale

AVELLINO- Una donna viene ritrovata da alcuni passanti in stato di shock nei pressi dell’entrata del Tunnel di Avellino, soccorsa e trasportata al Moscati. L’ipotesi inquietante è che abbia subito un’aggressione sessuale, una vera e propria violenza. La notizia è apparsa nel TG di Telenostra. La presunta “vittima” (accertamenti sono ancora in corso quindi e’ una ipotesi grave ma in corso di ricostruzione) e’ una trentaquattrenne di nazionalità ucraina. La donna era in stato confusionale, alle prime ore della mattinata di oggi nei pressi dell’accesso al Tunnel. Condizioni che non sono sfuggite ai passanti, che l’hanno soccorsa, chiedendo l’intervento del personale medico. La donna è stata ricoverata al Moscati e contestualmente sono anche scattati gli accertamenti da parte della Polizia. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Squadra Mobile. Fondamentali saranno anche gli accertamenti medici, per stabilire se la donna ha subito una violenza. Gli agenti della Squadra Mobile sentiranno la vittima, anche per comprendere dove e’ avvenuta l’aggressione. Come sempre a ricostruire quanto avvenuto potrebbe essere fondamentale anche l’ausilio delle telecamere attive nella zona.