Patto per Avellino, candidati Pd si riuniscono. Si attende la data del Consiglio

Si sono riuniti ieri sera, presso la sede di via Tagliamento, i candidati della lista del Partito Democratico che ha partecipato alle scorse elezioni amministrative ad Avellino. Presenti all’incontro il segretario provinciale Nello Pizza, il consigliere regionale Maurizio Petracca e l’ex candidato sindaco della coalizione, Antonio Gengaro. In prima fila naturalmente i consiglieri comunali eletti, a partire dal capogruppo Luca Cipriano. Al centro del confronto, la posizione da assumere rispetto alla proposta della sindaca Laura Nargi di formare un governo di scopo, con l’obiettivo di superare l’attuale crisi politico-amministrativa al Comune di Avellino.

1 of 7

Quattro dei cinque consiglieri dem – Luca Cipriano, Enza Ambrosone, Ettore Iacovacci e Nicola Giordano – si sono dichiarati possibilisti al dialogo sulla proposta della prima cittadina. Nettamente contraria, invece, una parte degli ex candidati della lista, che ha già espresso un no secco tramite una nota stampa. La decisione definitiva, quindi, sarà demandata alla Direzione provinciale del Pd.

Intanto, per la tarda mattinata di oggi è attesa a Palazzo di Città la conferenza dei capigruppo, chiamata a fissare la data del prossimo consiglio comunale, cruciale per il futuro dell’amministrazione. Se in quella data non dovesse essere approvato il consuntivo 2024, si aprirebbe la strada verso il commissariamento e il ritorno alle urne nella primavera del 2026.