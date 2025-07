Turismo ed eventi, ecco tutti i progetti in Irpinia ammessi a finanziamento dalla Regione

AVELLINO – Venti progetti per quasi tutti i comuni della provincia di Avellino ammessi e finanziabili nell’ambito del “Programma Unitario di Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” della Regione Campania. Pubblicata sul Burc la “Graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento, con i relativi punteggi, per un valore complessivo di € 9.575.997,00.

I PROGETTI FINANZIABILI

A partira dalla Diciottesima Edizione di “Illumina la Notte”, proposta dal Comune di San Martino Valle Caudina, insieme a Roccabascerana, Cervinara, Montesarchio, Pannarano e Paolisi.

Fiano Love Fest

Il progetto proposto dal Comune di Lapio, insieme ai comuni di Bonito, Melito, Paternopoli, Montefredane e Torre Le Nocelle

“Animus et Ignis… Natura in Festa – II Edizione”

Baiano, Comiziano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Solofra, Sperone

Da porta a porta – Il viaggio di…vino nelle terre dei DOCG della Campania

Progetto del Comune di Taurasi e dai comuni di Sant’Angelo all’Esca, Fontanarosa, Luogosano, Campoli del Monte Taburno, Tufo

Radici e riti- Il Viaggio dei Borghi Irpini

Proposto dal Comune di Cassano Irpino e dai Comuni di Castelfranci, Sant’Angelo, Nusco, Torella dei Lombardi e Rocca San Felice

EXEMPLA – il territorio si fa storie 2025 SELE, LA VIA D’ACQUA”

Il progetto del Comune di Oliveto Citra, a cui partecipano anche i comuni di Calbritto, Caposele e Senerchia

Itinerari irpini tra Cultura, Storia, Teatro e tradizioni (48° estate ricreativa e culturale) Cairano, Conza Della Campania, Lioni, Morra de Sanctis

La cavalcata di Sant’Anna: alla scoperta di riti, costumi e tradizioni.

Progetto del Comune di San Mango sul Calore e Candida, Castelvetere, Petruro San Potito

I borghi della bellezza. Tra musica, storia, tradizioni ed enogastronomia.

Progetto del Comune di Summonte e dei comuni di Forino, Paduli, Volturara Rotondi, Sant’Angelo a Scala

Radicæ – Terre che raccontano

Progetto del Comune di Taurano e dei comuni di Cesinali, Parolise, Villanova, Venticano e Monteforte Irpino

Il Cammino dei Sapori

Comune di Montella, Bagnoli Irpino, Cicerale Acerno e Frattaminore

Terra, grano e sapori nella Campania della devozione

Comune di Mirabella Eclano e Gesualdo, Vallata, Villamaina, Alife e Piedimonte Matese

IrpiniAutentica: Cultura, Natura, Identità e Spettacolo – Immersi tra i borghi alla scoperta dell’Irpinia d’Oriente

Progetto del Comune di Lacedonia , Andretta, Aquilonia, Calitri, Bisaccia e Monteverde

Se una notte in Irpinia un viaggiatore

Progetto del Comune di Atripalda, Aiello, Contrada, San Michele di Serino, Sorbo Serpico

Wine Fest – L’arte del tombolo tra i vigneti dei DOCG, basiliche paleocristiane e il borgo minerario amato dal Verga

Progetto del Comune di Altavilla Irpina, Montemiletto, Montefalcione, Prata, Montemarano, Santa Paolina

Il solco di San Michele. Cammini di fede e tradizioni

Progetto del Comune di Sturno e dei comuni di Castel Baronia, Flumeri , Carife, Grottaminarda e Frigento

Irpinia Terra di Mezzo V edizione incontra il Sannio

Progetto del Comune di San Giorgio del Sannio e dei comuni di Santo Stefano del Sole, Montefusco, Pietradefusi, Salza e Torrioni

“E’ tempo di migrare. Cammini di transumanza tra i sentieri e i borghi della Baronia”

Progetto del Comune di Zungoli e San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallesaccarda

Sulle Tracce di San Guglielmo

Progetto del Comune di Mercogliano, Capriglia, Chiusano, Grottolella, Manocalzati e Ospedaletto

Il Nocciolo e le strade dei forni

Progetto del Comune di Pago Vallo Lauro insieme ai comuni di Domicella, Marzano, Casamarciano, Visciano e Moschiano

Altri comuni Irpini come Ariano Irpino, Lauro, Montoro, Quindici sono stati inclusi in progetti che vedono capofila i comuni del beneventano.