Anche la sindaca Nargi lancia un appello per ritrovare Francesca

Non si hanno ancora notizie di Francesca De Vivo, la ragazza di 20 anni scomparsa da Avellino ormai da diversi giorni. Le ricerche proseguono senza sosta, ma al momento la giovane non ha ancora fatto rientro a casa.

A lanciare un nuovo appello è stata la famiglia, attraverso le pagine di Tag24, sottolineando che Francesca ha bisogno urgente di seguire una cura e che chiunque la stia ospitando o abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente i familiari o le forze dell’ordine. Alcune segnalazioni indicano che la ragazza potrebbe trovarsi in compagnia di un giovane di Salerno, ma al momento non vi sono conferme ufficiali. Sebbene si tratti di una maggiorenne, la condizione di salute di Francesca rende fondamentale il suo rientro immediato in famiglia, che la segue da tempo con attenzione e affetto.

Anche la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha rilanciato l’appello tramite i propri canali social: “Oggi rivolgo un forte appello a tutta la cittadinanza e a quanti seguono questa pagina social: aiutateci a ritrovare Francesca. Sono diversi giorni che Francesca De Vivo Tino, venti anni e seri problemi di salute, si è allontanata senza lasciare sue notizie. Francesca ha bisogno di aiuto, delle medicine che non ha portato con sé, e soprattutto di tornare all’amore ed alle cure dei propri cari.”

Chiunque abbia visto Francesca o abbia informazioni utili può contattare il numero 333 8725279 o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.