Patto Generazionale X l’Irpinia: “Bene i riferimenti alla partecipazione di Ambrosone”

Si riporta il comunicato del gruppo interno al Partito Democratico di Avellino “Patto Generazionale X l’Irpinia”.

In seguito alle ultime interviste rilasciate dalla coordinatrice del PD Provinciale Enza Ambrosone, accogliamo positivamente i riferimenti alla partecipazione, alla democrazia interna e al confronto con gli iscritti.

Non possiamo permettere che la comunità democratica irpina viva un disorientamento dovuto all’impossibilità di avere un luogo dove confrontarsi sulle idee e sulle proposte. È da troppo tempo, infatti, che su temi decisivi per il futuro di questi territori non abbiamo espresso una posizione come partito.

Per queste ragioni chiediamo che si passi dalle parole ai fatti convocando un’assemblea degli iscritti irpini per far sì che ci si possa confrontare con la base, partecipare e maturare decisioni insieme.

Ci siamo presentati offrendo un nuovo modello di partecipazione e siamo determinati a promuoverlo come generazione.

In attesa di una risposta, in assenza della quale ci ritroveremmo dinanzi ad una vuota retorica, ribadiamo il nostro impegno a lavorare per un’Irpinia più forte, per un PD più unito, plurale e capace di incidere nella vita delle persone e dei territori.