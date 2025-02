Tentato omicidio Peluso, Grasso condannato: pena ridotta per il concordato in Appello

AVELLINO- Si e’ chiuso con un concordato e una condanna ( che in virtu’ della scelta ha comportato la riduzione di pena da 13 anni e 6 mesi a 10 anni e 6 mesi) il processo di Appello nei confronti di Stefano Maurizio Grasso, accusato di concorso nel tentato omicidio di Peluso Carmine (rimasto purtroppo invalido a seguito del ferimento avvenuto il 19 luglio del 2015 in Via Pirone a Valle). Davanti ai giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli e’ stata confermata la condanna nei confronti di Grasso Stefano Maurizio per concorso con Malinconico Aristide (già condannato definitivo in abbreviato) . Per Grasso, in particolare, e’ stata accolta la richiesta di concordato con rinuncia ai motivi di appello presentata dal suo difensore, il penalista Gerardo Santamaria. La parte civile nel processo di primo grado e in Appello, ovvero Peluso, era rappresentata dai penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozella.