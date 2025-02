Il Comune di Serino a Sanremo

“SERINO: L’ECO DEL PASSATO, LA FORZA DEL FUTURO”. Il cuore della storia serinese batte nel Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers.

Serino si racconta. E lo fa nella cornice esclusiva della Città dei Fiori, intrecciando memoria e visione, orgoglio e innovazione, in un progetto editoriale che celebra l’anima più autentica del suo territorio.

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 11:30, nel prestigioso Salotto Culturale di Casa Sanremo Writers, verrà presentato un e-book che non è solo un tributo alla storia, ma un manifesto d’identità, di passione e di futuro. Un’opera che porta con sé il respiro delle generazioni passate e l’energia di quelle che verranno, dando voce a una comunità capace di trasformare le proprie radici in un motore di crescita e ispirazione.

“Serino: L’Eco del Passato, la Forza del Futuro” è un viaggio emozionale attraverso le gesta di menti straordinarie, che con il loro talento e il loro coraggio hanno lasciato un segno indelebile nel tempo. Pagine che narrano la resilienza di un popolo, la grandezza di una terra che sa reinventarsi senza mai dimenticare da dove viene.

Il Sindaco di Serino, Vito Pelosi, esprime con entusiasmo il significato profondo di questa iniziativa: “Questo progetto è un tributo alla nostra terra e alla sua straordinaria eredità culturale. Serino è stata culla di talenti e di visioni che hanno attraversato secoli e continenti. Da Francesco Solimena, il maestro del barocco che ha incantato le corti d’Europa, a Simon Rodia, l’emigrato geniale che ha trasformato materiali di scarto nelle leggendarie Watts Towers di Los Angeles. Ricordiamo Biagio Agnes, il giornalista che ha rivoluzionato la comunicazione italiana, e Gabriele Pescatore, il pioniere che ha dato un contributo inestimabile allo sviluppo del Sud. Questi uomini ci insegnano che il talento non ha confini e che il futuro si costruisce con radici salde e visione aperta. Presentare un lavoro del genere a Sanremo rende tutto ancora più speciale: è un riconoscimento alla nostra identità, un motivo di orgoglio per tutta la comunità.”

Ma questo progetto non si limita a celebrare la memoria: si fa strumento per le nuove generazioni. Grazie all’impegno dell’Assessore alla Cultura Carmelina Amoroso e dell’Assessore agli Eventi e alla Pubblica Istruzione Franca Filarmonico, questa narrazione verrà portata tra i banchi di scuola, affinché i giovani possano riscoprire la grandezza della propria storia e trasformarla in ispirazione per costruire il domani.

L’intera narrazione, curata con dedizione da Carmine Pelosi, è un ponte tra passato e futuro, tra identità locale e orizzonti globali. Uno stile evocativo e profondo, capace di rendere ogni pagina un tassello di un’eredità che non si esaurisce, ma continua a illuminare nuove strade.

A rendere ancora più prezioso questo progetto è la copertina, firmata dall’artista Sabino Matta: un’opera che suggella con eleganza il senso di appartenenza e il valore di un’iniziativa che guarda lontano. Serino non dimentica le sue radici: le trasforma in luce, perché il futuro è già qui, pronto a brillare.