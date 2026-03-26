Patti per la Sicurezza Urbana, il ministro Piantedosi alla stipula in Prefettura

AVELLINO- Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi , presenzierà, domani alle 16 presso la Prefettura di Avellino, alla stipula dei “Patti per la sicurezza urbana” tra il Prefetto Rossana Riflesso ed i Sindaci di 26 Comuni della provincia risultati beneficiari di finanziamenti per impianti di videosorveglianza con risorse a valere sul POC 2014/2020.
Redazione Irpinia
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