Camera dei Deputati, premio Eccellenze Meridionali allo scienziato Giovanni Corso

ROMA. Il Premio “Eccellenze Meridionali 2026” per la cultura scientifica promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” della Camera dei Deputati, sarà consegnato allo scienziato campano e medico oncologo di origini Irpine, Giovanni Corso. La cerimonia, che celebra istituzionalmente i personaggi dell’anno ritenuti eccellenze del Sud, sarà presieduta dal presidente dell’Intergruppo, il deputato partenopeo Alessandro Caramiello, si svolgerà giovedì 1° aprile presso la sala Matteotti di Palazzo Montecitorio alla Camera dei Deputati. Evento a cui prenderanno parte tra gli altri, anche il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. “Sono onorato di questo premio-spiega l’oncologo. – Un riconoscimento che racconta oltre vent’anni di professione come chirurgo e ricercatore universitario e nei quali ho dedicato tutta la mia attenzione allo studio dei tumori ereditari e alla prevenzione oncologica. Questo momento-aggiunge Corso- che dedico ai miei pazienti, alla loro sofferenza, al loro ottimismo e alla loro fiducia, rappresenta un punto di forza per me e per loro”.

Medico oncologo e scienziato di origini campane, Giovanni Corso è ritenuto tra i più influenti scienziati al mondo nel campo oncologico della Ricerca, della chirurgia e della cura del tumore al seno. Oncologo presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano, Presidente della European Cancer Prevention Organization, Corso ricopre tra gli altri gli incarichi, quello di componente della Commissione Nazionale del MIUR per la valutazione medico-scientifica della Ricerca nelle università italiane, Professore Associato di Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano “La Statale” e ideatore del premio di divulgazione scientifica “Leonardo Di Capua”. “Il premio riconosce non solo le eccellenze della nostra terra ma come nel caso del prof. Corso- spiega il deputato Alessandro Caramiello- l’impegno condiviso di una comunità nel promuovere cultura scientifica, prevenzione e cura del tumore. Giovanni Corso rappresenta l’esempio della professionalità che fonde competenza clinica, rigore scientifico e dedizione. Questo riconoscimento-chiosa il deputato- è un tributo meritato a chi, con passione, ha contribuito a rendere la medicina migliore per chi sta in difficoltà e invita l’intera comunità a investire in formazione, collaborazione tra università e ospedali, e nel potenziamento della sanità nel Mezzogiorno”. All’evento che vedrà la presenza anche di altri illustri personaggi meridionali che si sono distinti nel mondo dell’economia e della cultura e che verranno premiati tra i quali il presidente dell’UNICEF Nicola Graziano, il giornalista Giovanni Padellaro e due imprenditori, sarà presente tra gli ospiti anche l’associazione Alta Irpinia Solidale con il presidente Vitale Recce –“Giovanni Corso rappresenta l’orgoglio della Campania nel mondo e racconta la storia di un Mezzogiorno che non si arrende e continua ad eccellere”.