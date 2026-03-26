Molestie telefoniche via whatsapp, coppia napoletana prosciolta dalle accuse

AVELLINO- Una coppia napoletana prosciolta dall’ accusa di molestie nei confronti di un irpino in sede di giudizio predibattimentale. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino, chiamato a decidere sul decreto di citazione a giudizio firmato dalla Procura di Avellino nei confronti della coppia. Secondo le accuse, i due, difesi dagli avvocati Alessandra Del Mauro e Luca Penna, nel novembre del 2024 avrebbero molestato un uomo dell’hinterland con una serie di messaggi su whatsapp. Da qui la denuncia da parte della vittima, che aveva conosciuto la coppia su TiK Tok. La discussione davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha fatto emergere come più di una molestia si trattasse di uno scambio di messaggi tra gli interlocutori. Per questo motivo uno scambio reciproco personale, documentato dagli screenshot portati in aula dalla difesa non ha integrato quella che per la giurisprudenza di legittimita’ integra il reato di molestia, ovvero l’invasione della sfera privata altrui. Per questo motivo sono stati prosciolti.