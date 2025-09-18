Paternopoli: torna “La Macenata”, l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi

Si rinnova a Paternopoli (AV) l’appuntamento con “La Macenata”, l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi che unisce tradizione, musica e sapori della nostra terra.
Un evento unico nel suo genere, che attira ogni anno centinaia di visitatori tra curiosi, appassionati e turisti, desiderosi di vivere l’atmosfera autentica della vendemmia irpina.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Paternopoli, si terrà nei weekend 26-27-28 settembre e 3-4 ottobre 2025.
Oltre alla tradizionale pigiatura, il pubblico potrà partecipare a degustazioni di vini locali, visite alle cantine, stand gastronomici e concerti nelle piazze del paese, accompagnati dall’energia dei migliori gruppi musicali e DJ set.