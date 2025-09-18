10° Giro Mediterraneo Rosa: la 1ª tappa Faiano–Visciano attraversa la Nazionale delle Puglie

Il sindaco del Comune di Baiano, Enrico Montanaro, rende noto che, in occasione dello svolgimento della 1^ Tappa “Faiano di Valfortone (BN) – Visciano(NA)” del 10° Giro Mediterraneo Rosa, che si terrà in data 19.09.2025, diversi Comuni della Provincia di Avellino – come il Comune di Baiano – saranno attraversati dalla prova secondo il tracciato di gara.

Pertanto, in attesa di superiori disposizioni inerenti la definitiva modifica della viabilità stradale, si comunica che il giorno 19.09.2025, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 circa, l’intero tratto della SS. 7 Bis – Nazionale delle Puglie – dal limite tenimento di Mugnano del Cardinale in direzione Sperone – sarà interdetto alla circolazione e sosta, con rimozione forzata, dei veicoli, con possibili deviazioni e chiusure di altre strade.

L’invito rivolto, in particolare, ai proprietari, possessori, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili, terreni, esercizi commerciali, opifici, laboratori ecc., che si trovano in prossimità delle strade interessate dal passaggio della carovana del Giro Mediterraneo Rosa, a prestare particolare attenzione alle indicazioni stradali che si forniranno in seguito.

Si consiglia di consultare il sito web del Comune di Baiano per avere maggiori

dettagli.

Il Giro Mediterraneo Rosa rappresenta per il nostro territorio una straordinaria

vetrina internazionale. Il buon senso e la collaborazione di tutti contribuiranno a vivere una giornata all’insegna dello sport ed alla buona riuscita dell’evento – afferma il sindaco Enrico Montanaro.