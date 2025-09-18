“Il genio di Giovanni Falcone”, Maresca presenta il libro ad Altavilla

Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 18.00, il suggestivo Cortile del Convento Virginiano, sede del Comune di Altavilla Irpina, ospiterà la presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere”, scritto dal magistrato e autore Catello Maresca.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Altavillese, con il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina, e rappresenta un momento di riflessione collettiva sull’eredità morale e civile lasciata dal giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia.

A introdurre i lavori sarà Antonia Di Nardo, Presidente del Centro Italiano Femminile comunale di Altavilla. A portare i saluti istituzionali interverranno: Mario Vanni, Sindaco di Altavilla Irpina, Rita Tirri, Assessore all’Istruzione, Giuseppe Silvestri, Presidente Provinciale UNPLI Avellino, Tony Lucido, Presidente Pro Loco Alta Irpinia e Pietro Rosato, Presidente Pro Loco Altavillese.

L’intervento centrale sarà affidato all’autore Catello Maresca.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Gianni Porcelli.