Paternopoli: incendio in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti ieri, venerdì 14 marzo, alle ore 19:40 circa, per un incendio che ha interessato un’abitazione situata a Paternopoli, in contrada Fornaci. L’incendio ha coinvolto il piano sottotetto dell’edificio, che è stato completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato fino alle ore 23:00 circa. Per supportare la squadra già intervenuta, la centrale di via Zigarelli ha inviato sul posto un’autobotte e un’atrid. Dopo aver spento le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’intero stabile, per escludere qualsiasi focolaio residuo e prevenire nuovi rischi.